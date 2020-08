FAKTA: Ministerium lukker Spanien for danske turister

Ændringerne betyder, at Danmark nu fraråder ikke-nødvendige rejser til Spanien og småstaten Andorra.

Er et land gult og dermed åbent ifølge de danske myndigheder, kan man rejse med forsigtighed. Hvis et land er orange - et såkaldt "karantæneland" - frarådes alle ikke-nødvendige rejser.

Læs her, hvilke lande der fremgår som åbne eller lukkede i Udenrigsministeriets opdatering af rejsevejledningerne, der gælder fra torsdag eftermiddag:

Gule lande, man kan rejse til:

* Belgien.

* Cypern.

* Estland.

* Finland.

* Frankrig.

* Grækenland.

* Holland.

* Island.

* Italien.

* Kroatien.

* Letland.

* Liechtenstein.

* Litauen.

* Malta.

* Norge.

* Polen.

* Portugal.

* Schweiz.

* Slovakiet.

* Slovenien.

* Storbritannien.

* Sverige.

* Tjekkiet.

* Tyskland.

* Ungarn.

* Østrig.

Orange lande, hvor alle ikke-nødvendige rejser frarådes:

* Spanien.

* Andorra.

* Luxembourg.

* Rumænien.

* Bulgarien.

* Irland.

* Resten af verden uden for Europa.

Kilde: Udenrigsministeriet.