FAKTA: Minemodstander-partier får flertal i Grønland

Sammen med partiet Naleraq får IA 16 af de 31 mandater i parlamentet. De to partier har markeret sig som modstandere af et omstridt mineprojekt i Sydgrønland.

Hvis det lykkes IA at danne en regering, vil det kun være anden gang, siden hjemmestyret blev indført i 1979, at socialdemokratiske Siumut ikke står i spidsen for en grønlandsk regering.

Det nye parlament får blot fem partier mod hidtil syv, idet hverken det lille regeringsparti Nunatta Qitornai eller Samarbejdspartiet fik stemmer nok til at komme ind igen.

Partiernes resultater i procent og mandater med 2018-resultatet i parentes:

* Inuit Ataqatigiit: 36,6 procent og 12 mandater (25,5 procent/8 mandater).

* Siumut: 29,4 procent og 10 mandater (27,2 procent/9 mandater).

* Naleraq: 12 procent og 4 mandater (13,4 procent/4 mandater).

* Demokraterne: 9,1 procent og 3 mandater (19,5/6 mandater).

* Atassut: 6,9 procent og 2 mandater (5,9 procent/2 mandater).

* Nunatta Qitornai 2,4 procent og 0 mandater (3,4 procent/1 mandat).

* Samarbejdspartiet: 1,4 procent og 0 mandater (4,1 procent/1 mandat).

27.079 ud af 41.126 stemmeberettigede vælgere har stemt.

Kilder: Valg.gl.