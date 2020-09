FAKTA: Millioner skal hjælpe coronaramt restaurationsbranche

Et bredt flertal er søndag aften blevet enig om en aftale, der skal kompensere coronaramte barer og restauranter.

Det betyder, at de nu skal lukke klokken 22.00. Tidligere måtte de have åbent til klokken 24.00 i København og klokken 02.00 i resten af landet.

Nu har regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF, Konservative og Alternativet indgået en aftale om hjælp til branchen.

Her kan du få et overblik over hjælpen.

* Barer og restauranter, der har fået indskrænket deres åbningstid, kan blive kompenseret for deres faste omkostninger.

* Er mindst 35 procent af omsætningen forsvundet, kan der hentes kompensation for 25 procent af de faste omkostninger.

* Det stiger gradvist. Er nedgangen på 90 procent, kan virksomhederne få 80 procent kompenseret.

* Helt små virksomheder, der vælger at holde lukket i en kortere periode, kan få 90 procent af deres faste omkostninger betalt.

* For selvstændige ejere af barer og restauranter skal mindst 30 procent af omsætningen være forsvundet i mindst 14 dage, før der kan hentes kompensation.

* Også underleverandører, der primært leverer til barer og restauranter, er berettiget til kompensation.

* Kompensationen gælder til 31. oktober. Den kan dog blive forlænget året ud - og udvidet til andre brancher, hvis de rammes af lignende restriktioner.

* Aftalen gælder med tilbagevirkende kraft fra 19. august.

* Der afsættes 100 millioner kroner til yderligere hjælp til branchen. I de kommende dage forhandles der om, hvordan de skal fordeles.

Kilder: Erhvervsministeriet.