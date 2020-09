FAKTA: Millioner på vej til coronaramte barer og restauranter

Et bredt flertal er søndag aften blevet enig om en aftale, der skal kompensere coronaramte barer og restauranter.

Det betyder, at de nu skal lukke klokken 22.00. Tidligere måtte de have åbent til klokken 24.00 i København og klokken 02.00 i resten af landet.

Men nu er der altså yderligere hjælp på vej til branchen. Her kan du få et overblik over hjælpen.

* Med aftalen udvides adgang til de eksisterende hjælpepakker og ordninger for kompensation under coronakrisen.

* Der er særligt fokus på små virksomheder. De kompenseres nu for 90 procent af de faste omkostninger, hvis de vælger at holde lukket i en kortere periode.

* Der afsættes 100 millioner kroner til yderligere økonomisk hjælp til branchen. I de kommende dage forhandles der om, hvordan de skal fordeles.

Kilder: Erhvervsministeriet.