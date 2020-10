Erhvervsminister Simon Kollerup (S) og kulturminister Joy Mogensen (S) har de seneste dage forhandlet med Folketingets partier om at forlænge og udvide hjælpepakkerne til erhvervs- og kulturlivet. (Arkivfoto)

FAKTA: Milliarder er på spil i forhandlinger om hjælpepakker

Folketingets partier har siden lørdag i sidste uge forhandlet om at forlænge og udvide hjælpepakkerne til erhvervslivet og kulturlivet under coronakrisen.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) håber, at regeringen kan lande en bred politisk aftale tirsdag, hvor partierne forhandler fra klokken 16.

Det bliver dog uden Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, der forlod forhandlingerne mandag aften.

DF og andre blå partier har kritiseret regeringen for at være for egenrådig i forhandlingerne. En kritik, som regeringens støtteparti SF har tilsluttet sig.

Blå blok gik til forhandlingerne med regeringen med et krav om, at hele Folketinget tidligere bliver informeret om nye restriktioner. Desuden kræver de at blive orienteret om coronasituationen hver 14. dag.

Her er andre elementer i forhandlingerne:

* Ifølge regeringens oprindelige aftaleudkast, som TV2 har set, ville regeringen afsætte fem milliarder kroner i resten af i år til at hjælpe erhvervslivet og kulturlivet. Det er mere end det dobbelte af, hvad staten bruger i dag.

* Andre partier ønsker at få afsat endnu flere penge, hvilket regeringen ventes at være indstillet på i et vist omfang.

* Regeringen lagde inden forhandlingerne op til, at såvel selvstændige som virksomheder skal få adgang til kompensation, hvis de oplever en stor nedgang i deres omsætning på grund af det sænkede forsamlingsforbud fra 50 til 10 personer, eller fordi det er blevet forbudt at sælge alkohol efter klokken 22.

* Det kan for eksempel betyde, at en kiosk eller 7-Eleven, som normalt henter en stor del af indtjeningen ved at sælge alkohol i nattetimerne, vil kunne få økonomisk hjælp fra staten.

* Kompensationen skal også gælde for eksempel leverandører, der mister omsætning, hvis arrangementer bliver aflyst på grund af det skærpede forsamlingsforbud. Det kan være cateringselskaber, som leverer mad til private fester, som nu bliver aflyst på grund af det sænkede forsamlingsforbud.

* Nogle partier presser på for at få regeringen til at lade danskerne kunne få udbetalt alle fem ugers feriepenge, som blev indefrosset med ændringen af ferieloven.

* Det skal sætte forbruget op og styrke virksomhederne, der mangler omsætning under coronakrisen. Danskerne kan lige nu få udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge.

* Hjælpepakkerne blev senest forlænget i august og står til at udløbe med udgangen af oktober. Partierne aftalte dog dengang, at hjælpen ville blive forlænget til udgangen af i år, hvis der stadig var restriktioner efter oktober.

Kilder: Erhvervsministeriet, TV2, Ritzau.