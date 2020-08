FAKTA: Methotrexat - farlig i for hyppige doser

Lægemidlet Methotrexat bruges blandt andet til behandling af en række autoimmune sygdomme, herunder leddegigt og psoriasis, men også mod Crohns tarmsygdom og visse former for kræft.

En sygeplejerske er ved Retten på Frederiksberg anklaget for uagtsomt manddrab, fordi hun fejldoserede medicinen MTX til en patient, som døde af det. Læs mere om lægemidlet her:

Stoffet kaldes også MTX og virker ved, at det inaktiverer et enzym kaldet dihydrofolatreduktase, hvilket har vist sig at have en lindrende effekt på betændelsestilstande i kroppen.

Mod betændelsestilstande, herunder de autoimmune sygdomme, gives stoffet som lavdosisbehandling. Det indebærer, at stoffet kun må indtages én gang om ugen. Indtages det oftere kan det medføre forgiftning og i værste fald døden.

I november 2019 advarede Lægemiddelstyrelsen på skrift 10.000 læger og andre sundhedsprofessionelle om fejlagtige dosering af stoffet.

Patienterstatningen havde i maj 2019 registreret 12 dødsfald, hvor fejldosering af MTX var anerkendt som dødsårsagen.

Kilder: Lægemiddelstyrelsen, Pro.medicin, Sundhedsstyrelsen