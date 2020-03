FAKTA: Mere fængsel og mistet pas for overgreb mod børn

Derudover ser vi et problem med pædofile, der rejser udenlands for at begå overgreb mod børn i andre lande.

Tiltagene kommer i kølvandet på, at regeringen har indført mulighed for at give pædofilidømte forbud mod at opholde sig bestemte steder, hvor der kan være børn. Det kan være legepladser eller svømmehaller.

Læs mere her:

* Regeringen vil skærpe straffen for personer, der begår andre seksuelle overgreb mod børn end samleje.

* Det kan blandt andet dreje sig om oralsex eller stimulering af kønsdele.

* Konkret skal der gives en længere fængselsstraf for forbrydelserne.

* Derudover vil regeringen give mulighed for midlertidigt at inddrage pædofilidømtes danske pas. På den måde kan pædofile ikke rejse udenlands og forgribe sig mod børn der.

Kilde: Altinget.