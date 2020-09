FAKTA: Menighedsråd bestyrer kirkens pengekasse

* I hvert sogn er der valgt 5 til 15 medlemmer af menighedsrådet, som sammen med præsten har ansvaret for det kirkelige liv i sognet.

* Valgperioden er fire år - enkelte steder er der dog valg hvert andet år. Alle sognets medlemmer af folkekirken over 18 år kan stemme, ligesom de kan stille op til rådet.

* Menighedsrådet, der består af de valgte medlemmer og præsterne, har ansvar for kirkens økonomi, personale, aktiviteter og er også med til at ansætte præsterne.

* Folkekirkens budget er i omegnen af otte milliarder kroner om året. Heraf kommer de fleste fra kirkeskatten, som alle medlemmer af folkekirken betaler.

* Menighedsrådene administrerer sammen med præsterne op mod 80 procent af budgettet.

* Det er som udgangspunkt frivilligt arbejde at være med i et menighedsråd. Men mange steder gives der et honorar for særlige ansvarsområder som for eksempel at være kasserer.

* Den danske folkekirke har 4,3 millioner medlemmer. 1,5 millioner danskere er ikke medlem af folkekirken.

Kilder: folkekirken.dk, Landsforeningen af Menighedsråd, menighedsrådsvalg.dk.