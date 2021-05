FAKTA: Manglende kontrol kan have kostet millioner

Her kan du læse mere:

* Landmænd kan opnå uretmæssige fordele og tilskud ved at opsplitte deres bedrifter i for eksempel tre selskaber og søge om tilskud fra dem alle.

* Dermed kan alle tre selskaber få udbetalt hele loftet for støtte og tilskud.

* Af samme grund skal ejerforholdene kontrolleres. Men ministeriet for landbrug har ikke haft en tilstrækkelig kontrol, selv om Landbrugsstyrelsen har kendt til hullet siden 2005.

* Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at ministeriet i perioden 2014-2019 ikke har sikret en tilstrækkelig kontrol af tilskud til landmænd.

* Både tidligere miljø- og fødevareminister for Venstre Esben Lunde Larsen og interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer har presset på for at fortsætte ordningen.

* Der udbetales årligt syv milliarder kroner i støtte til landbrug som led i udmøntningen af EU-støtte.

* Rigsrevisionen har undersøgt sagen og har fundet, at selskaber med sammenfald i ejerkredsen i 2019 fik udbetalt 888 millioner kroner. Det vides dog ikke, hvor meget der er snydt for.

* Rigsrevisionen har i 26 ud af 50 gennemgåede sager identificeret én eller flere mangler, som betyder at de udbetalte tilskud ikke har levet op til reglerne.

* Den utilstrækkelige kontrol medfører risiko for, at nogle landbrugere uberettiget har fået tilskud, og at Danmark skal tilbagebetale EU-tilskud.

Kilde: Statsrevisorerne.