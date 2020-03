FAKTA: Mange nye overtrædelser skal give ekstra straf

Regeringen vil have føjet en lang række nye forbrydelser til liste, der skal give dobbeltstraf under krise.

Regeringen vil kraftigt udvide den liste over forbrydelser, den ønsker skal have dobbeltstraf under coronakrisen.

Det viser et ændringsforslag til den hastelov, der er på vej gennem Folketinget.

De nye ting på listen skal beskytte politi og sundhedspersonale ifølge regeringen.

Læs her, hvilke lovovertrædelser, som regeringen også ønsker skal have dobbeltstraf, hvis det kan knyttes til coronakrisen:

* Chikane af personer i offentlig tjeneste.

- Straframmen, der altså vil blive fordoblet, er bøde eller fængsel indtil to år.

* Vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste ved hjælp af opløb.

- Straframmen, der altså vil blive fordoblet, er bøde eller fængsel indtil to år.

* Fornærmende tiltale mod personer i offentlig tjeneste.

- Straframmen, der altså vil blive fordoblet, er bøde eller fængsel indtil et år.

* Opløb med formålet at udøve vold eller trusler.

- Straframmen, der altså vil blive fordoblet, er bøde eller fængsel indtil tre år.

* Grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.

- Straframmen, der altså vil blive fordoblet, er bøde eller fængsel indtil 1,5 år.

* Bryder maskeringsforbuddet.

- Straframmen, der altså vil blive fordoblet, er bøde eller fængsel indtil seks måneder.

* Ugrundet udrykning af politi, ambulancer med mere.

- Straframmen, der altså vil blive fordoblet, er bøde eller fængsel indtil tre måneder.

* Vold mod personer, der er særligt udsat for vold i deres arbejde.

* Underslæb, bedrageri, mandatsvig og særligt groft skyldnersvig.

- Straframmen er bøde eller fængsel indtil otte år.

* Salg eller formidling af lægemidler mod sygdomme, der er uegnede til det "angivne formål".

- Straframmen er bøde eller fængsel indtil seks år. Fire måneder, hvis forbrydelsen er uagtsom.

Kilder: Justitsministeriet