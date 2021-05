FAKTA: Man må maks bringe 110 liter øl hjem fra grænsen

Lørdag kan man igen tage ned over den dansk-tyske grænse for at handle. Der er dog regler for importen.

Fra lørdag åbner grænsen til Tyskland igen. Det kan føre til, at mange danskere tager ned over grænsen for at købe ind.

Hvis man bringer varer købt sydfra med tilbage til Danmark, kan det være godt at vide, hvor meget øl og spiritus man må bringe med over grænsen.

Se her, hvad og meget hvor man må have med hjem fra udlandet:

* Inden for EU:

- Øl og ølbaseret cider: 110 liter.

- Spiritus og hedvin: 10 liter for spiritus på over 22 procent alkohol. 20 liter for hedvin på eller under 22 procent alkohol - for eksempel portvin, sherry eller champagne.

- Bordvin som rød-, hvid- eller rosévin: 90 liter.

- Cigaretter: 800 styks.

* Uden for EU:

- Øl og ølbaseret cider: 16 liter.

- Spiritus og hedvin: 1 liter for spiritus på over 22 procent alkohol. 2 liter for hedvin på eller under 22 procent alkohol - for eksempel portvin, sherry eller champagne.

- Bordvin som rød-, hvid- eller rosévin: 4 liter.

- Cigaretter: 200 styks.

Kilde: Toldstyrelsen.