FAKTA: Man må ikke betale kvinder for at være rugemødre

En dansk kvinde har mandag fået afslag af Højesteret på at få lov til at adoptere tvillinger, som en ukrainsk rugemor har født.

Læs om reglerne for rugemødre her:

* En rugemor eller en surrogatmor er en kvinde, der efter aftale bliver gravid og føder et barn for andre.

* Det er i Danmark ulovligt at blive betalt for at være rugemor eller at betale andre for at være rugemor for en.

* Det er i orden at være eller få en såkaldt altruistisk rugemor, hvilket vil sige, at rugemoren ikke får penge for at bære og føde barnet.

* En altruistisk rugemor må gerne få dækket sine udgifter i forbindelse med fertilitetsbehandling og graviditet, men må ikke få penge derudover.

* Der kan i Danmark ikke indgås en juridisk bindende aftale om, at en kvinde skal føde et barn, som hun efterfølgende skal give til en anden.

* Det er ulovligt for sundhedspersonale i Danmark at hjælpe en rugemor med at blive gravid. Det er dog muligt at få sat æggene op på en klinik i udlandet.

* Uanset om det er rugemorens egne æg eller et donoræg, så betragtes den fødende kvinde i Danmark altid som barnet mor.

Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi, Kristeligt Dagblad.