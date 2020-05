FAKTA: Lykkepartiets program for regeringer

Læs de otte punkter her:

* Statsministeren skal findes uden for partierne og det politiske system. Partierne bag regeringsgrundlaget udpeger en erfaren leder som kandidat til statsministerposten. Ved accept af udpegelsen skal lederen sikre den bedst mulige og mindst partipolitiserede implementering af regeringsgrundlaget - til glæde for hele Danmark.

* Hvis et folketingsmedlem udpeges til minister, skal vedkommende udtræde permanent af Folketinget i indeværende valgperiode og erstattes af en stedfortræder. Erstattes ministeren efterfølgende af en ny minister, kan den afgående minister ikke vende tilbage til Folketinget.

* For hvert ministerembede fremlægger statsministeren tre ministerkandidater, som er indstillet af de regeringsbærende partier. Ministeren vælges blandt de tre kandidater ved afstemning i Folketinget. For at opnå valg som minister kræves almindeligt flertal. Opnår ingen af kandidaterne flertal ved første afstemning, foretages en ny afstemning blandt de to kandidater med flest stemmer.

* Statsministerens mulighed for at udskrive folketingsvalg, efter hvordan meningsmålingerne står, skal afskaffes. Folketingsvalg skal ske hvert fjerde år på en fastlagt dato.

* Vederlagskommissionens anbefalinger skal træde i kraft i tilpasset og opdateret form som lovet af tidligere regeringer, så politikerne ikke de facto bestemmer deres egne løn- og pensionsvilkår.

* Lovforslag og politiske udspil fra regeringen skal være retvisende kommunikeret, så de ikke fremtræder bedre, end de er. Frem for alt skal der være åbenhed om slagsider og kendte mangler.

* Afsløres en minister i bevidst at lyve eller modarbejde folkestyret - indiskutabelt og med fuldt overlæg - skal ministeren gå af, efter at et parti har fremsat en mistillidserklæring. Dette effektueres ved afstemning i folketingssalen, hvor mindst 33 procent af medlemmerne skal stemme for.

* Hastelovgivning skal begrænses, så lovgivningsprocessen kun kan fremskyndes i tilfælde, hvor det er absolut nødvendigt af hensyn til nationens sikkerhed. Al hastelovgivning skal vedtages med kvalificeret flertal - to tredjedele - og skal indeholde en solnedgangsklausul på maksimalt et år.

Kilde: Lykkepartiet.