FAKTA: Loven om forsamlingsfrihed og ytringsfrihed

På andet døgn har demonstrationer udført af den racismedømte partistifter Rasmus Paludan optøjer. Det har udløst en diskussion af, om han under ytringsfriheden og forsamlingsfriheden har ret til at udføre gentagne, opildnende demonstrationer.

Advokat Tyge Trier vurderer ikke, at de gentagne demonstrationer er beskyttet af loven og mener, at politiet godt kan nægte Rasmus Paludan at afholde sine demonstrationer i tæt befolkede områder, hvor de kan udløse uro.

Blive klogere på paragrafferne her:

* Grundloven:

- Paragraf 79: "Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred."

- Paragraf 77: "Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres."

* Menneskerettighedskonventionen:

- Artikel 10: "Enhver har ret til ytringsfrihed.

Da udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, kan den underkastes sådanne formaliteter, betingelser, restriktioner eller straffebestemmelser, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig tryghed, for at forebygge uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden, for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger, eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed."

- Artikel 11: "Enhver har ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed, herunder ret til at oprette og slutte sig til fagforeninger for at beskytte sine interesser.

Der må ikke gøres andre indskrænkninger i udøvelsen af disse rettigheder end sådanne, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige tryghed, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder."

Kilder: Folketinget, Retsinformation,