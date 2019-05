FAKTA: Løkke og Frederiksen strides om pension

Pension ventes at fylde meget i den kommende valgkamp. Socialdemokratiet spillede ud med et bud i januar. Det mødte kritik fra blandt andre statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Her kan du læse mere om parternes bud:

* Det foreslår regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale:

- Borgere med en arbejdsevne på 15 timer eller mindre om ugen skal have lettere adgang til at forlade arbejdsmarkedet før tid. Man skal have arbejdet i 20-25 år.

- Seks år før den egentlige pensionsalder skal borgere kunne forlade arbejdsmarkedet. I dag er det fem år før.

- Det er endnu uvist, hvem der skal vurdere arbejdsevnen hos ansøgeren. Men den skal vurderes på grundlag af helbredsmæssige oplysninger og i forhold til seneste job.

- Ydelsen under seniorpension svarer til niveauet for førtidspension på 18.875 kroner per måned for enlige og 16.044 per måned for gifte/samlevende (2019).

- Der skal nedsættes en kommission til at se på danskernes pensionsalder efter 2040, hvor pensionsalderen ventes at være 70 år.

- Samlet set er det en aftale til seks milliarder kroner frem til 2025. Der afsættes 650 millioner kroner årligt til selve seniorpensionsordningen, når den er fuldt indfaset.

* Det foreslår Socialdemokratiet:

- Man skal have ret til at gå tidligere på pension, hvis man er nedslidt eller har en høj anciennitet på arbejdsmarkedet.

- Man skal have arbejdet i "mere end 40 år" for at kunne få ret til tidligere pension.

- Det er uvist, hvilke grupper der skal kunne trække sig tilbage tidligere. Det skal besluttes i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

- Socialdemokratiet vil basere ordningen på objektive kriterier. Og mennesker, der ikke er omfattet af ordningen, men føler sig nedslidte, skal kunne visiteres til tidlig folkepension.

- Socialdemokratiets differentierede pension vil koste cirka tre milliarder kroner årligt.

Kilder: Berlingske, udspillet fra regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale "Ret til seniorpension for nedslidte" og det socialdemokratiske pensionsudspil "De mest nedslidte fortjener også en værdig pension".