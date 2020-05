FAKTA: Lige efter befrielsen fulgte retsopgøret i Danmark

Meldingen om, at det nazistiske Tyskland overgav sig kom om aftenen den 4. maj 1945. Klokken otte 5. maj trådte den tyske kapitulation officielt i kraft - og befrielsen blev fejret over hele landet.

Det blev samtidig startskuddet til retsopgøret mod blandt andet danske nazister og de såkaldte værnemagere.

Læs mere om retsopgøret her:

* Retsopgøret er betegnelsen for det juridiske opgør med de danskere, der havde støttet eller hjulpet den tyske besættelsesmagt mellem 1940 og 1945.

* Lovgivningen, som opgøret skulle baseres på, blev indført af Folketinget efter befrielsen i 1945. Her blev indført en række love om landsskadelig virksomhed med tilbagevirkende kraft, og der blev også indført dødsstraf.

* Opgøret begyndte allerede 5. maj 1945, hvor stemningen var meget ophidset. Her blev tusindvis af danskere, der var mistænkt for at have støttet besættelsesmagten, interneret og anholdt.

* Den hektiske stemning fordampede dog hurtigt igen, og selve retsopgøret gik gradvist fra strenge straffe til mildere straffe.

* I alt 12.877 mænd og 644 kvinder blev dømt i henhold til straffelovstillægget og værnemagerloven.

* I alt blev 78 personer dødsdømt. 46 blev henrettet fra 1946 til 1950.

* En udbredt kritik af retsopgøret lød efterfølgende, at "de små fisk" blev dømt hårdt, mens de store gik fri eller fik for milde straffe.

Kilder: Den Store Danske, Danmarkshistorien.dk.