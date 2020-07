FAKTA: Langt størstedelen af Europa er åbent for rejser

Torsdag har Udenrigsministeriet lavet en opdatering af sine rejsevejledninger.

Læs her, hvilke lande der fra lørdag 25. juli er åbne og ikke på Udenrigsministeriets liste over såkaldte karantænelande. Det betyder, at danskere frarådes alle ikke-nødvendige rejser til landene - og hvis man rejser alligevel, rådes man til at gå i frivillig karantæne ved hjemkomst:

* Lande i Europa:

- Norge, Finland, Island, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tyskland, Holland, Storbritannien, Irland, Belgien, Tjekket, Slovakiet, Østrig, Ungarn, Slovenien, Rumænien, Grækenland, Albanien, Serbien, Kosovo, Montenegro, Bosnien, Kroatien, Italien, Schweiz, Spanien, Frankrig, Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten.