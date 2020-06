FAKTA: Landsret skærper straffen til LTF-medlemmer

Østre Landsret har ved et retsmøde i Bella Center i København fredag afsagt dom i en sag om et overfald - og et forsøg på overfald - begået under bandekonflikten i 2017.

Ti medlemmer af den nu opløste bande Loyal to Familia (LTF) er blevet dømt for grov vold og forsøg på grov vold. Generelt har landsretten valgt at lægge et år oveni i de fængselsstraffe, som mændene blev idømt i byretten.