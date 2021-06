FAKTA: Lægedækning i yderområder skal styrkes med ny aftale

Med aftalen afsættes 349 millioner kroner, som blandt andet skal bruges til indsatser mod ulighed i sundhed.

Her kan du læse om indholdet af aftalen.

* Honorarstrukturen i lægevagten ændres: Den visiterende læge får samme ydelse, uanset om en patient afsluttes i telefonen eller henvises til yderligere undersøgelser.

* Bedre lægedækning i udkantsområder og generelt: Ældre praktiserende læger i områder med lægemangel får bedre mulighed for at ansætte vikarer og få en såkaldt delepraksistilladelse. Ældre læger får generelt ret til at etablere aftaler om generationsskifte og arbejde sammen med en kompagnon på ét ydernummer indtil pensionering.

* Mindre ulighed i sundhed: Blandt andet ved en opsøgende indsats over for mennesker med psykisk sygdom og børn og forældre i udsatte familier. Praktiserende læger får bedre adgang til at tilbyde sundhedstjek for sårbare beboere i botilbud.

* Mere sammenhæng i sundhedsvæsenet: Gennem bedre samarbejde mellem egen læge og de kommunale akutfunktioner, og ved at ordningen med fast læge på plejehjem gøres permanent.

* Mere nem og fleksibel adgang til almen praksis: Med indførelse af en generel adgang til videokonsultationer med egen læge og mulighed for aftalt telefonkonsultation for borgere, som ikke kan bruge videokonsultation.

Kilde: Danske Regioner/Praktiserende Lægers Organisation.