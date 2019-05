FAKTA: LA stiller seks konkrete forslag på boligområdet

Liberal Alliance fremlagde fredag udspillet "Mere frihed til boligejerne". Forslaget indeholder i alt seks forslag. Her er et overblik:

* Der skal opføres 11.000 nye studieboliger til de danske studerende

Liberal Alliance foreslår derfor, at der oprettes en pulje, som private udviklere kan søge til at bygge 11.000 nye ungdomsboliger. Pengene findes ved at afvikle grundejernes investeringsfond og prioritere ikke-disponerede midler fra byfornyelsesmidlerne.

* Alle andelsforeninger skal have mulighed for at omdanne sig til ejerforeninger

Flere end 200.000 danske hjem er en andelsbolig, men det er en boligform, som ifølge Liberal Alliance er underlagt "meget stramme regler og bestemmelser". Liberal Alliance vil sikre, at andelsbolighavere selv skal kunne vælge, om de vil omdanne foreningen til en ejerforening og dermed vælge prissætning.

* Forslag: Flere penge til energirenoveringer af bygninger

Liberal Alliance vil afsætte 500 millioner kroner ekstra til den pulje, som via udbud støtter investeringer i energieffektiviseringer i produktionserhvervene og energirenoveringer af boliger. Forslaget er finansieret i Liberal Alliances 2030-plan.

* LA vil fjerne særskatten på dyre boliger

Liberal Alliance vil fjerne den særlige skat på boliger med en værdi på over seks millioner kroner. Særskatten er ifølge LA "en urimelig misundelsesskat og tjener alene ét formål: at straffe dem, der bor dyrt og har klaret sig godt". Liberal Alliance foreslår at afskaffe særskatten på dyre boliger. Forslaget er finansieret i Liberal Alliances 2030-plan.

* Bedre retssikkerhed

Der findes ifølge LA's opgørelse 276 love, der giver myndigheder adgang til privat ejendom uden en dommerkendelse. Antallet af myndighedernes hjemler til at "bryde med den private ejendomsret" stiger ifølge LA år for år.

Retssikkerhedsloven er skabt som et værn mod krænkelser af ejendomsretten, men den har ikke vist sig særlig effektiv. Derfor foreslår Liberal Alliance at indføre et krav i retssikkerhedsloven om forudgående retskendelse for tvangsmæssig adgang til private hjem i forbindelse med myndighedskontrol.

Kilder: Liberal Alliance.