FAKTA: Kvinder og studerende trives ekstra dårligt under corona

En ny trivselsmåling fra TrygFonden viser, at kvinder er ramt dobbelt så hårdt af coronakrisen som mænd.

Danskerne har været negativt påvirket af det seneste års nedlukninger. Det viser en undersøgelse af danskernes trivsel og tillid til myndighederne under coronakrisen. TrygFonden står bag undersøgelsen.

Her er en oversigt over, hvad undersøgelsen indeholder:

* Kvinders trivsel er gået dobbelt så meget tilbage i forhold til mændenes under coronakrisen.

- I undersøgelsen tyder det på, at kvinderne er mere påvirkede af den begrænsede sociale kontakt.

* Studerende er den del af den voksne befolkning, som har haft det dårligst under coronakrisen. Faktisk er tilbagegangen i trivsel blandt de studerende tre gange større end for hele voksenbefolkningen.

* Særligt Region Hovedstaden og Syddanmark har været ramt af lav trivsel.

- Den lave trivsel i Region Hovedstaden skyldes ifølge Anders Hede, som er forskningsleder på TrygFondens undersøgelse, at mange personer bor tæt i små lejligheder uden mulighed for at komme ud.

- Den lave trivsel i Region Syddanmark skyldes ifølge Anders Hede, at der var et større smitteudbrud, da undersøgelsen blev lavet.

* 73 procent af de adspurgte i undersøgelsen erklærer sig enige i, at myndighedernes krav til borgerne primært er fornuftige.

Kilde: TrygFondens undersøgelse om tillid og trivsel i Danmark under corona.