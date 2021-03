FAKTA: Kvinder bør motionere under graviditet

Her kan du læse Sundhedsstyrelsens anbefalinger til gravide kvinder om motion.

Det viser et nyt internationalt studie med deltagelse af forskere fra Aarhus Universitet.

Motion under graviditeten kan forebygge overvægt og livsstilssygdomme hos barnet.

* Anbefalingen er 30 minutters moderat fysisk aktivitet om dagen.

* De 30 minutter kan indeholde både konditions- og styrketræning.

* Hvis man har været meget fysisk aktiv inden graviditeten, kan man forsætte med de samme aktiviteter på et let nedsat niveau.

* Hvis man ikke har været så aktiv før graviditeten, vil det ifølge Sundhedsstyrelsen være godt, hvis man begynder at motionere på et moderat niveau.

* Moderat fysisk aktivitet vil sige, at man bevæger sig i et tempo, hvor man bliver let forpustet.

* Moderat aktivitet kan for eksempel være en rask gåtur, en cykeltur, havearbejde, svømning eller styrketræning.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.