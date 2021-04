FAKTA: Kritikere af Kina blev skjult gennem mange år

Under officielle kinesiske besøg i Danmark har politiet flere gange planlagt at gribe ind overfor borgere med kritisk holdning til stormagten.

* I en første beretning har kommissionen slået fast, at politiet gav klart ulovlige ordrer i 2012 og 2013. "Tag flaget fra dem, kom!" Sådan lød ordre over politiradioen under statsbesøg af Kinas præsident i 2012.

* Dermed blev Grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og politiloven krænket.

* Desuden var Folketinget blevet vildledt i en række svar til retsudvalget, fastslog kommissionen i 2017.

* I sommeren 2018 blev kommissionen nedsat på ny af daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K). Det skete, da politifolk var stået frem i pressen og sagt, at der også tidligere var sket lignende indgreb.

* Nu skal kommissionen kigge længere tilbage i tiden og undersøge, "i hvilket omfang andre statslige myndigheder end politiet" har været involveret ved kinesiske besøg.

* I perioden fra januar til juni i år er der planlagt over 100 afhøringer af blandt andre embedsmænd fra Udenrigsministeriet, politifolk og 11 tidligere ministre.

* Kommissionen består af landsdommer Tuk Bagger, professor, dr.jur. Michael Hansen Jensen og advokat Ole Spiermann.

Kilder: Tibetkommissionen, Ritzau.