FAKTA: Kriminalitet på nettet

Især børn er i stor risiko for at møde en digital tyv, og derfor har Børns Vilkår og TDC Group lanceret en kampagne, der skal klæde forældrene bedre på, så de taler med deres børn om livet på nettet.

Myndigheder, virksomheder og organisationer afholder igennem hele oktober forskellige aktiviteter, der skal give danskerne viden om, hvordan de bedst beskytter sig selv og deres informationer på nettet.

Der findes forskellige former for kriminalitet på nettet, du skal være opmærksom på.

* Hacking er en overordnet betegnelse for, at bagmænd får adgang til en computer og stjæler oplysninger herfra.

Hvis du går ind på bestemte hjemmesider, kan hackere for eksempel ligge på lur og herfra installere "spion-software" på din computer. På den måde får hackere adgang til computer, webcam, adgangskoder og andre personlige oplysninger.

* Phishing betyder, at ukendte bagmænd forsøger at "fiske" efter fortrolige oplysninger eller lokke penge ud af folk. Phishing kan for eksempel være, når nogen forsøger at få oplyst adgangskoder ved at skrive, at man har oplyst forkert adgangskode.

En phishing-mail eller besked ligner ofte en rigtig mail eller besked fra en, man kender. Det kan også være fra en virksomhed, man er bekendt med, hvori der er et link, som man bliver bedt om at klikke på.

* Identitetstyveri er, når man får stjålet personlige oplysninger - for eksempel CPR-nummer - som bagmænd bruger til at udgive sig for at være en anden.

Kilder: Digitaliseringsstyrelsen, Børns Vilkår og DR.dk