FAKTA: Konservatives udspil skal styrke civilsamfundet

Mødrehjælpen driver i dag to centre - Familiens Hus - i samarbejde med Esbjerg og Høje Taastrup kommuner. Her kan sårbare forældre få hjælp til forældreskabet og til at påbegynde job eller uddannelse.

* Ti nye centre over hele landet for udsatte familier

Her er et overblik over de fem forslag io udspillet:

De Konservative mener, at der er brug for flere lignende tilbud over hele landet. Derfor foreslår partiet at afsætte 212 millioner kroner over fire år til at etablere og drive ti nye centre fordelt på alle fem regioner.

* Flere besøg fra sundhedsplejersken

Sundhedsplejersken har en nøgleposition i arbejdet med udsatte familier, og derfor skal det være muligt at få ekstra besøg, hvis der er behov for det, mener De Konservative.

Partiet vil således afsætte 160 millioner kroner over fire år til sundhedsplejen.

* Flere støtteindsatser varetaget af frivillige organisationer og foreninger

Ifølge De Konservative skal civilsamfundet spille en større rolle i forhold til at støtte udsatte familier.

Derfor skal der afsættes 100 millioner kroner til en ansøgningspulje til udvikling af støtteindsatser.

* Bedre beskyttelse af børn af misbrugere

De Konservative vil med 30 millioner kroner etablere to nye misbrugscentre for gravide kvinder - et i Øst- og et i Vestdanmark.

Håbet er, at det vil føre til, at færre børn bliver født med abstinenser og skader som følge af misbrug under graviditeten.

* Flere pædagoger til børnehaver med mange udsatte børn

Der skal afsættes 500 millioner kroner over de næste fire år til at ansætte flere pædagoger i landets børnehaver. Pengene vil ifølge partiet medføre 248 nye fuldtidsansatte.

Kilder: De Konservative.