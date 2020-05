FAKTA: Kommunernes økonomi er vigtig for borgerne

Fredag er finansministeriet og Kommunernes Landsforening, KL, blevet enige om en aftale for økonomien for 2021.

Den nye aftale for 2021 giver kommunerne mulighed for at bruge 21,6 milliarder kroner på renovering og byggeri. Samtidig finder man 750 millioner kroner ved at spare på konsulenter.