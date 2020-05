FAKTA: Kommunerne vil bygge nyt og bruge flere penge på velfærd

Sætter en grænse for, hvor mange penge kommunerne må bruge på at bygge nyt og renovere. I 2020 er loftet sat midlertidigt ud af kraft for at sikre opgaver til lokale virksomheder under coronakrisen.

- Vi må forvente nedgang i aktiviteten på det private område. Derfor er det oplagt, at vi kommuner også får muligheden for et højere anlægsniveau i 2021, siger KL-formand Jacob Bundsgaard.

* Serviceloft:

Bestemmer niveauet for kommunernes udgifter til velfærdsydelser som daginstitutioner og ældrepleje.

- Hvis kommunerne skal holde samme serviceniveau, så skal vi have et løft af servicerammen svarende til den demografiske udvikling. Det svarer i runde tal til en milliard kroner ekstra.

* Det specialiserede socialområde:

Dækker udsatte børn og unge, voksenhandicappede og borgere med psykiske lidelser.

- Det er et område med stigende udgifter, og vi kan se, at mange kommuner slås med at holde udgifterne inden for rammen.

Kilder: KL