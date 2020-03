KL-formand Jacob Bundsgaard og finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterer de nye tiltag torsdag på et pressemøde, som blandt andet betyder, at anlægsloftet for kommuner og regioner bliver ophævet for resten af i år. Det skal sætte gang i økonomien under coronakrisen.

FAKTA: Kommuner kan bygge og renovere uden anlægsloft under krise

Anlægsloftet for kommuner og regioner ophæves for i år. Det skal sætte gang i økonomien under coronakrisen.

Regeringen har torsdag indgået en aftale med Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner om en række tiltag, der skal understøtte dansk økonomi under coronakrisen.

Aftalen skal sikre, at virksomheder kommer godt igennem krisen.

Her er hovedelementer i aftalen:

* Anlægsloftet for landets 98 kommuner og fem regioner bliver ophævet i år.

Anlægsloftet dækker over de udgifter, som kommuner og regioner har til byggeri og renoveringer. For kommunerne var beløbet for i år sat til 19,1 milliard kroner.

Med torsdagens aftale kan kommuner og regioner fremrykke investeringer, som kan sættes i gang hurtigt og som udgangspunkt være afsluttet i år. Det skal sætte gang i økonomien, som har blødt under coronakrisen.

KL vurderer, at kommunerne kan fremrykke investeringer for op mod 2,5 milliarder kroner, blandt andet til energirenoveringer af kommunale bygninger.

For Danske Regioner, hvor anlægsloftet for i år er sat til 2,5 milliarder kroner, er billedet lidt anderledes.

Det skyldes, at regionerne står med håndteringen af sundhedsindsatsen mod coronavirus, og det kan betyde, at investeringer kan blive udskudt for at understøtte denne indsats.

* Offentligt indkøb skal understøtte virksomheder.

Kommuner og regioner vil fremrykke betalinger i forhold til de sædvanlige frister. Det skal modvirke, at der opstår likviditetsproblemer hos leverandører af forskellige ydelser.

Kommunerne fremrykker betalinger for op mod fem milliarder kroner, mens Danske Regioner vil gøre det for op mod 1,5 milliarder kroner.

Der bliver afsat en generel lånepulje på 500 millioner kroner til de kommuner, der økonomisk er vanskeligt stillet.

Frem til den 31. oktober i år kan der opnås dispensation fra en række bevillingsregler. Det bliver muligt at forudbetale leverancer, som sker frem til 1. juli, og som har en værdi på højst en million kroner.

Det bliver også muligt at undlade at anvende beføjelser om misligholdelse. Det gælder for eksempel krav om betaling af bod, såfremt en leverance ikke er kommet til tiden på grund af situationen med coronavirus.

Kilde: Finansministeriet.