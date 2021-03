FAKTA: Kommuner i vaccineforsøg hos læger i Region Hovedstaden

Et forsøg i Region Hovedstaden åbner op for, at 1000 borgere over 85 kan få deres skud med coronavaccinen hos egen praktiserende læge, i stedet for på det lokale vaccinationscenter.

Forsøget træder i kraft på mandag. Lægehus-vaccinationen bliver mulig i et udsnit lægepraksisser i 23 af regionens kommuner.