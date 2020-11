FAKTA: Kommunalvalg holdes hvert fjerde år

Mandag er der et år til næste kommunalvalg. Læs mere her:

* Ved kommunalvalg kan man enten stille op for et nationalt parti eller en lokal partiliste eller som løsgænger.

* For at kunne stemme skal man være fyldt 18 år. Desuden skal man have fast bopæl i Danmark og enten være statsborger i Danmark eller et andet EU-land, Island eller Norge eller have boet mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

* Samtidig med kommunalvalget holdes også valg til regionsrådene i landets fem regioner.

Kilde: Borger.dk