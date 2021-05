FAKTA: Kommissions anbefalinger rammer familier forskelligt

Ydelseskommissionen, som regeringen nedsatte i 2019, har mandag fremlagt sine anbefalinger til et nyt, bedre og mere enkelt kontanthjælpssystem.

Anbefalingerne indeholder et farvel til kontanthjælpsloftet, og at der bliver indført et system med et optjeningsprincip.

Kontanthjælpssystemet skal fremover kun bestå af én forsørgelsesydelse med to satser, en grundsats og en forhøjet sats, samt et tillæg, som bliver bestemt af familietypen.

Her er udvalgte eksempler fra Ydelseskommissionen på, hvordan forskellige familietyper bliver påvirket økonomisk, hvis anbefalingerne bliver ført ud i livet:

* Enlige uden børn, der går fra uddannelseshjælp til grundsats:

Uden at arbejde: 300 kroner mindre per måned end nu efter skat.

Med ti timers ugentligt arbejde: 2500 kroner mere per måned end nu efter skat.

* Enlige uden børn, der går fra aktivitetsparat til grundsats:

Uden at arbejde: 3550 kroner mindre per måned end nu efter skat.

Med ti timers ugentligt arbejde: 750 kroner mindre per måned end nu efter skat.

* Ægtepar uden børn, der går fra selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til grundsats:

Uden at arbejde: 450 kroner mere per måned end nu efter skat.

Med ti timers ugentligt arbejde: 2300 kroner mere per måned end nu efter skat.

* Ægtepar med tre børn, der går fra selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til grundsats:

Uden at arbejde: 1550 kroner mere per måned end nu efter skat. Hertil kommer skattefrit fritidstillæg på 1350 kroner per måned.

Med ti timers ugentligt arbejde: 2650 kroner mere per måned end nu efter skat. Hertil kommer skattefrit fritidstillæg på 1350 kroner per måned.

* Enlige med tre børn, der går fra kontanthjælp til forhøjet sats:

Uden at arbejde: 550 kroner mere per måned end nu efter skat. Hertil kommer skattefrit fritidstillæg på 1350 kroner per måned.

Med ti timers ugentligt arbejde: 1700 kroner mindre per måned end nu efter skat. Hertil kommer skattefrit fritidstillæg på 1350 kroner per måned.

* Ægtepar med tre børn, der går fra kontanthjælp til forhøjet sats:

Uden at arbejde: 50 kroner mere per måned end nu efter skat. Hertil kommer skattefrit fritidstillæg på 1350 kroner per måned.

Med ti timers ugentligt arbejde: 550 kroner mindre per måned end nu efter skat. Hertil kommer skattefrit fritidstillæg på 1350 kroner per måned.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.