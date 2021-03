FAKTA: Kommende vaccine behøver kun et stik

Den amerikanske medicinalvirksomhed Johnson & Johnson er kommet et skridt tættere på EU-godkendelse.

Torsdag har Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) anbefalet en godkendelse af vaccinen.

Næste skridt er at EU-Kommissionen godkender den, hvilket plejer at være en ren formalitet og som regel sker inden for få timer, efter at EMA har indstillet til godkendelse.