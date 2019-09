FAKTA: Københavns Andelskasse sigtet for hvidvask

* Københavns Andelskasse blev oprettet som et selvstændigt andelsselskab ejet af andelshaverne. Der tilbydes de samme ydelser som andre pengeinstitutter - for eksempel udlån og pensionsrådgivning.

* Fokus er på privatkunder og mindre virksomheder. Andelskassen havde i 2017 et underskud på omkring tre millioner kroner.

* Københavns Andelskasse fik i 2008 en påtale for at have overtrådt bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder.

Det skete, efter at Finanstilsynet afgjorde, at det var vildledning, da Københavns Andelskasse reklamerede for en pensionsopsparing med risikofri investering.

* Finanstilsynet påbød i december 2013 Københavns Andelskasse at stoppe udlån til nye kunder indtil 1. juli 2014.

Samtidig skulle andelskassen udarbejde en redegørelse for sin økonomiske stilling og fremtidsudsigter.

Påbuddet kom, efter at Finanstilsynet vurderede, at der var risiko for, at andelskassen inden for en overskuelig tid ikke ville kunne opfylde lovens kapitalkrav og derfor ville miste sin tilladelse.

* Efter en inspektion i Københavns Andelskasse i foråret 2017 vurderede Finanstilsynet, at andelskassens forretningsmodel var uholdbar.

Den var i for høj grad baseret på udlån af ringe kvalitet til en snæver personkreds omkring ejerne af andelskassen.

Samtidig vurderede Finanstilsynet, at der var betydelig uro omkring ledelsen. Ifølge mediet FinansWatch havde andelskassen haft 17 lederskift på fire år.

* I august 2018 bliver banken anmeldt for brud på hvidvaskloven, og to ledende medarbejdere bliver bortvist.

* I september 2018 bliver banken overtaget af staten via selskabet Finansiel Stabilitet.

* I marts 2019 skriver Børsen, at der fra oktober 2017 og et år frem flød værdier svarende til fire milliarder kroner gennem banken fra "suspekte kunder". Transaktionerne er lavet i euro.

* I maj 2019 anmelder Finansiel Stabilitet flere medlemmer af bankens tidligere ledelse. Anmeldelsen omhandler forskellige brud på lovgivning. Det omhandler blandt andet lån til ejere i strid med andelskassens interesse.

* I september 2019 meddeler Bagmandspolitiet, at Københavns Andelskasse er blevet sigtet for hvidvask.

Kilder: Finanstilsynet, FinansWatch, Børsen og Ritzau.