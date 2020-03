FAKTA: Knap 10.000 danskere tilbyder hjælp til hospitaler

Danske Regioner efterspørger lige nu danskere, der har sundhedsfaglig baggrund og dermed kan give en hånd med i sundhedsvæsenet på den ene eller anden måde under udbruddet af coronavirus.

Har man sundhedsfaglig baggrund, kan man tilmelde sig i en af landets fem regioner. Tilmelding sker på regionens hjemmeside. Man skal ikke møde op på et hospital.

Man bør stille sin hjælp til rådighed i god tid, så sundhedsvæsenet kan planlægge bedst muligt, lyder opfordringen fra Danske Regioner.

Her følger et overblik over, hvor mange personer der har tilmeldt sig.

* Region Hovedstaden: 3396.

* Region Sjælland: 923.

* Region Syddanmark: 762.

* Region Midtjylland: 3084.

* Region Nordjylland: 1515.

I alt: 9.680.

Kilder: Danske Regioner.