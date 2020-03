FAKTA: Klimarådet rådgiver politikerne om klimaforbedringer

Det skal ned med 70 procent målt i forhold til niveauet i 1990, har et politisk flertal aftalt før jul.

Rådet anbefaler blandt andet, at Danmark om fem år bør have begrænset udledning af drivhusgasser med mellem 50 og 54 procent.

Læs her, hvad Klimarådet er, og hvad rådets arbejde går ud på:

* Klimarådet blev nedsat af SR-regeringen i 2014/2015.

* Klimarådet består lige nu af seks rådsmedlemmer og formand Peter Møllgaard, der er tidligere medlem af blandt andet Energinets bestyrelse og Energikommissionen.

* De seks rådsmedlemmer er:

Marie Trydeman Knudsen, som forsker i bæredygtighed af landbrugs- og fødevaresystemer ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Niels Buus Kristensen, forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt i Oslo i Norge.

Katherine Richardson, professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet.

Jette Bredahl Jacobsen, professor i miljø- og ressourceøkonomi og viceinstitutleder for forskning ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

Poul Erik Morthorst, professor i energiøkonomi og afdelingsleder ved DTU Management Engineering.

Jørgen Elmeskov, rigsstatistiker hos Danmarks Statistik.

* Som følge af klimaloven vil Klimarådet udvide antallet af rådsmedlemmer fra seks til otte medlemmer, hvoraf to medlemmer konstitueres som næstformænd.

* Fremover vil rådet selv vælge selv sin formand, ligesom det også selv vælger nye medlemmer til rådet. Det skal sikre større uafhængighed. De har hidtil været politisk udpeget.

* Medlemmerne af rådet rådgiver om, hvordan man omstiller Danmark til et klimaneutralt samfund i 2050 på den mest omkostningseffektive måde.

* Målet er, at man i fremtiden kan have et Danmark med meget lav udledning af drivhusgasser og samtidig fastholde velfærd og udvikling.

* Det er aftalt med klimaloven, at Klimarådet hvert år i februar skal vurdere, om regeringen er på rette vej, eller om ministeren skal gribe til aktiv handling.

Kilde: Klimarådet.