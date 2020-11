FAKTA: Klimabesparelser ved træbiomasse

I en ny rapport fra Københavns Universitet sætter forskere tal på, hvad 10 danske kraftvarmeværkers omstilling fra kul eller naturgas til træbiomasse har betydet for deres udledning af CO2.

Kulstof-tilbagebetalingstiden for hvert værk er beregnet. Det er betegnelsen for, hvor længe der går, før omstillingen til træbiomasse har givet en positiv effekt for klimaet.