FAKTA: Kædesvig og stråmænd i rengøringsbranchen

* Kædesvig er en betegnelse for systematisk svindel med moms og skat, der typisk begås af underleverandører i servicebranchen.

Læs her, hvad begrebet dækker over:

Københavns Byret har fredag afsagt dom i en sag, hvor fire mænd var tiltalt for grov moms- og skattesvig for sammenlagt 117 millioner kroner. Den type kriminalitet, mændene var tiltalt for, kaldes kædesvig.

* Ofte finder kædesvig sted i forbindelse med virksomheder, der bruger ufaglært arbejdskraft - som vikar-, bygge-, transport- og rengøringsfirmaer.

* Ved kædesvig er det uklart, hvilket selskab der udfører de enkelte serviceopgaver.

* Formålet med at bruge en række - eller kæde - af virksomheder er at sløre for myndighederne, hvem der skal betale moms og skat.

* Hvis et selskab skylder staten penge, og det lykkes myndighederne at finde frem til selskabet, er det som regel svært at udpege den reelle ejer, fordi den person, der er angivet som direktør, er en stråmand.

* En stråmand er en person, som på papiret er direktør, bestyrelsesformand, ejer eller lignende. Men stråmanden har ikke noget at sige - det er andre, der bestemmer over virksomheden.

* Stråmænd kan få en kontant betaling for at lægge navn til en direktørpost.

* Hvis der begås kriminalitet i forbindelse med virksomhedens drift, eller der oparbejdes gæld til det offentlige, vil bagmanden eller -mændene kunne skjule sig bag stråmanden, der står som leder af virksomheden.

* Kædesvig og brug af stråmænd er tæt forbundet til begrebet "skraldespandsselskab".

* Ved kædesvig ser man ofte, at der oprettes selskaber, som har en forholdsvis kort levetid. Selskaberne oprettes med det formål at begå svindel, og på et tidspunkt - når der er oparbejdet gæld - går selskaberne konkurs.

* Dermed får det offentlige eller de private aktører ikke de penge, som skraldespandsselskabet skylder dem.

Kilder: Det Kriminalpræventive Råd og DR.