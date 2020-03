FAKTA: Iran trækker sig længere væk fra atomaftale

* Atomaftalen blev indgået i juli 2015 mellem Iran og de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd - Storbritannien, Frankrig, USA, Kina og Rusland - samt Tyskland.

* Aftalen indebærer blandt andet, at Iran afvikler centrale dele af sit atomprogram. For eksempel ved at reducere lagre af lavberiget uran og ødelægge udstyr til at berige mere. Atomprogrammet må ikke nærme sig noget, der kan føre til atomvåben.

* Til gengæld skulle omverdenen udfase omfattende sanktioner, der lagde Irans økonomi i ruiner.

* USA trak sig i 2018 ud af atomaftalen og genindførte økonomiske sanktioner mod Iran, blandt andet et forbud mod oliesalg.

* EU har mange gange opfordret det internationale samfund til at holde fast i atomaftalen med Iran, men USA holder sig ude.

* Iran har tidligere opfyldt alle krav i aftalen, men et år efter USA's udtrædelse begyndte landet at tage skridt væk fra aftalens krav. Blandt andet ved at berige mere uran.

* I januar tog Iran sit femte skridt væk fra aftalen, men fastholder dele af den. Landet siger, at det kan overholde aftalen igen til punkt og prikke, hvis sanktionerne løftes.

* Iran vil dog fortsætte samarbejdet med FN's atomvagthund, Det Internationale Atomenergi Agentur (IAEA), lyder det.

Kilder: AFP, dpa, Reuters.