FAKTA: Irakere fører sag mod Forsvarsministeriet

* Højesteret har onsdag afsagt dom vedrørende tre mænd, der i 2003 og 2006 blev tilbageholdt ved militære operationer, som blev kaldt Operation Darlington og Operation Foxhound. Her blev Danmark frifundet.

* Den største sag drejer sig om Operation Green Desert, som fandt sted i november 2004.

* Her gik danske, britiske og lokale styrker i aktion i landsbyen Az Zubayr. 23 irakere har krævet godtgørelse.

* Østre Landsret fastslog i juni 2018, at 18 skulle have hver 30.000 kroner, fordi de blev udsat for slag og spark af irakiske myndigheder. Danske myndigheder kendte til risikoen, men førte ikke tilsyn, lød det.

* Forsvarsministeriet har anket dommen til Højesteret med krav om frifindelse. Et stort antal vidner skal afhøres, heriblandt tidligere forsvarsminister Søren Gade (V).

* Forsvarsministeriet har indtil nu brugt 29 millioner kroner på advokatbistand, oplyste ministeriet i marts.

* Højesteret ventes at afsige dom først på sommeren 2022.

