FAKTA: Industrispionage kan straffes med flere års fængsel

Den tidligere chef i vinduesgiganten er tiltalt for at have optaget et fortroligt ledermøde i smug og indsamlet forretningshemmeligheder, som han forsøgte at sælge til den polske ærkerival Fakro.

En erhvervsmand anklages desuden for at have mødtes med Fakro for at forsøge at sælge hemmelighederne.

Fredag er sagen fortsat med afhøring af et vidne - et tidligere bestyrelsesmedlem i Fakro.

Den tidligere Velux-chef og erhvervsmanden er tiltalt efter paragraf 299a i straffeloven. Læs mere om den paragraf her:

* Af paragraffen fremgår det, at det kan straffes med op til seks års fængsel, hvis man under særligt skærpende omstændigheder erhverver eller videregiver forretningshemmeligheder uden virksomhedens samtykke.

* Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor handlingen har medført "betydelig skade", eller der er fremkaldt "nærliggende fare" herfor.

* Den tidligere Velux-chef er tiltalt for at have erhvervet forretningshemmelighederne, mens de begge er tiltalt for at have forsøgt at videregive hemmelighederne.

Kilder: Straffeloven og sagens anklageskrift.