FAKTA: Indtil nu er 157 globale Delta Plus-tilfælde fundet

En flypassager har taget varianten Delta Plus med til Danmark. De fleste tilfælde er fundet i Storbritannien.

Statens Serum Institut meddeler lørdag, at det første danske tilfælde af virusvarianten Delta Plus er fundet hos en passager på et fly fra Portugal.

Varianten udspringer af Delta-varianten, som er på fremmarch i en række lande verden over, hvor den har fået smittetallene til at stige.

Også i Danmark er Delta-varianten fundet.

Se her, hvor varianten Delta Plus indtil videre er registreret på verdensplan. Tallene er forbundet med usikkerhed, da der er stor forskel på, hvor meget landene analyserer positive coronaprøver for, hvilken variant der er tale om:

* Danmark: 1 tilfælde.

* Frankrig: 6 tilfælde.

* Indien: 6 tilfælde.

* Japan: 15 tilfælde.

* Nepal: 1 tilfælde.

* Polen: 10 tilfælde.

* Portugal: 27 tilfælde.

* Rusland: 1 tilfælde.

* Schweiz: 34 tilfælde.

* Storbritannien: 43 tilfælde.

* USA: 13 tilfælde.

Kilder: Hjemmesiden cov-lineages.org, der overvåger de forskellige coronavarianter.