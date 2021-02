FAKTA: Indrejse-isolation må brydes efter negativ pcr-test

Fra søndag skal borgere, der rejser til Danmark, som udgangspunkt gå i isolation og lade sig teste for coronavirus.

* Reglerne om test og isolation gælder, ligegyldigt om man rejser ind i Danmark via en lufthavn eller ved sø- og landegrænser.

* Hvis man bryder reglerne, risikerer man en bøde på 3500 i førstegangstilfælde.

* Der er nogle undtagelser til reglerne. Eksempelvis behøver man ikke at gå i isolation, hvis man har bopæl i grænselandet. Grænselandet defineres på hjemmesiden www.coronasmitte.dk som Slesvig-Holsten, Sydsverige (Blekinge og Skåne Län) og Västsverige (Hallands og Västra Göyalands Län).

* Det samme gælder for visse personer, der "hyppigt krydser grænsen som led i varetagelsen af deres arbejde". Det er ikke præciseret, hvilke job der kan være omfattet.

* Udlændinge, der rejser ind i Danmark for at udføre arbejde, levere varer eller tjenesteydelser i eller ud af Danmark eller har andre anerkendelsesværdige formål, er heller ikke omfattet af isolationskravet. Det gælder udelukkende for den periode, det anerkendelsesværdige formål varer.

Kilder: Transportministeriet, coronasmitte.dk.