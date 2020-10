FAKTA: I fitnesscentre, butikker og biografer skal du bære mundbind

Først var det et krav at bære mundbind i den offentlige transport. Så blev det også et krav at bære det, når man går og står på restauranter, barer og caféer.

Men fra torsdag og frem til 2. januar skal der bæres mundbind eller visir indendørs alle offentligt tilgængelige steder for danskere over 12 år, meddelte statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemøde fredag aften.