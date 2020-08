FAKTA: I disse lande i Europa frarådes rejser

Hele Baltikum er nu på Udenrigsministeriets liste over "karantænelande". Se listen her.

Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til Litauen, fordi landet har indført et 14 dages karantænekrav for indrejse fra Danmark.

Udenrigsministeriet angiver landene i EU og flere øvrige lande i Europa efter, om de er "åbne", eller om de er "karantænelande", hvilket afhænger af både niveauet af smitte og det enkelte lands eventuelle krav om karantæne.

Er et land gult og dermed åbent ifølge de danske myndigheder, kan man rejse med forsigtighed. Hvis et land er orange - et såkaldt "karantæneland" - frarådes alle ikke-nødvendige rejser.

Alle ikke-nødvendige rejser til den øvrige del af verden frarådes.

Læs her, hvilke lande der fremgår som åbne eller lukkede i Udenrigsministeriets opdatering af rejsevejledningerne:

Gule lande, man kan rejse til:

* Cypern.

* Finland.

* Frankrig.

* Grækenland.

* Holland.

* Island.

* Italien.

* Kroatien.

* Liechtenstein.

* Norge.

* Polen.

* Portugal.

* Schweiz.

* Slovakiet.

* Slovenien.

* Storbritannien.

* Sverige.

* Tjekkiet.

* Tyskland.

* Ungarn.

* Østrig.

Orange lande, hvor alle ikke-nødvendige rejser frarådes:

* Spanien.

* Andorra.

* Belgien.

* Malta.

* Litauen.

* Letland.

* Estland.

* Luxembourg.

* Rumænien.

* Bulgarien.

* Irland.

* Resten af verden uden for Europa.

Kilde: Udenrigsministeriet.