På et tidspunkt vil alle over 18 år blive tilbudt en coronavaccine. Men de ældste borgere, plejehjemsbeboere og sårbare ældre står øverst på Sundhedsstyrelsens prioriterede vaccineplan.

FAKTA: I denne rækkefølge vil danskere blive tilbudt vaccine

Alle danskere over 18 år vil på et tidspunkt blive tilbudt coronavaccine. Se den prioriterede rækkefølge her.