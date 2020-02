FAKTA: Hvordan smitter coronavirusset

Sundhedsstyrelsen har valgt at skrue op for sit beredskab, efter at virusset har spredt sig til flere lande udenfor Kina.

Italien er det land i Europa, der er hårdest ramt af coronavirus. Her er fem personer døde, mens et trecifret antal er smittet.

Her kan du blive klogere på coronavirusset, der også bærer navnet Covid-19:

Smittefare:

* Coronavirus spreder sig ved person-til-person smitte. Det vil sige, at en smittet person kan give virusset videre ved dråbespredning fra nys eller host.

* Coronavirus kan smitte i en radius af omkring to meter fra den smittede person. Andre virusser som eksempelvis mæslinger kan smitte i op til 30 meters afstand.

* Virusset opfører sig som andre luftvejsvirusser, hvor de fleste vil opleve milde symptomer. Det er kun ældre personer med underliggende sygdomme, der har risiko for et sværere forløb.

Dødelighed:

* Det står stadig ikke helt klart, præcis hvor dødelig Covid-19 er. Det skyldes, at der fortsat hersker stor usikkerhed om, hvor mange der reelt er smittet med coronavirusset.

* Meget tyder dog på, at dødeligheden for personer, som er smittet med coronavirus, ligger langt under andre luftvejsvirusser.

* Virusset Mers, der første gang blev registreret i Saudi-Arabien i 2012, medførte således en dødelighed på omkring 35 procent.

* Eksperter vurderer, at dødeligheden for mennesker, der er smittet med coronavirus i epicentret af udbruddet, ligger på to procent. Alle andre steder er dødeligheden på under 1 procent.

* Dødeligheden måles ud fra, hvor mange der mister livet efter at være smittet med virusset.

