FAKTA: Hver fjerde smittede i Danmark er fra København

I Region Hovedstaden - og særligt Københavns Kommune - er smittetallene skræmmende høje, mener kommunens overborgmester, Lars Weiss (S).

Tallene bekymrer ikke alene Weiss.

Også flere sundhedsordførere og formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, mener, at der skal yderligere restriktioner til for at sikre, at smittetrykket ikke spreder sig med de julerejsende til resten af landet.