FAKTA: Hvad er klimanormaler?

Klimanormalen er et udtryk for, hvordan vejret i gennemsnit har været de sidste 30 år.

Læs mere her:

* Hver måned, hver sæson og hvert år gøres vejret op i Danmark.

* Her kigger DMI på, hvor varmt det har været, hvor meget nedbør der er faldet, og hvor meget solen har skinnet.

* Opgørelserne giver DMI mulighed for at beskrive det danske klima. Det bliver gjort som et gennemsnit af vejret inden for en periode på 30 år. Ud fra det sætter man en "klimanormal".

* Klimanormalen bliver dermed et udtryk for, hvad temperaturen i gennemsnit har været i en måned eller sæson i løbet af 30 år.

* Tallet bruges til at sammenligne ændringer i klimaet fra tidligere perioder.

* For at kunne sammenligne klimaet over hele verden er det aftalt internationalt, hvordan man opgør normalværdier.

* Dermed dækker klimanormalerne i alle lande over årene 1901-1930, 1931-1960, 1961-1990 og 1991-2020.

Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).