FAKTA: Hun samler folket og holder snor i politik

Læs her, hvilke pligter og beføjelser der følger med, når man er kongeligt overhoved i et land, hvor enevælden for længst er afskaffet, og hvor styreformen er demokrati:

Hun har forsæde i Statsrådet, hvor regeringens ministre samles. Det er her, de love, som Folketinget har vedtaget, bliver underskrevet.

Desuden forelægger regeringen sine lov- og beslutningsforslag for dronningen i Statsrådet, inden de sendes til afstemning i Folketinget. Statsrådet holdes "efter behov" - som regel onsdag formiddag på Christiansborg.

Hver uge mødes dronningen med statsministeren og udenrigsministeren på Amalienborg. De opdaterer hende på den politiske situation i ind- og udland.

Hun medvirker også, når en ny regering skal dannes. Her får hun input fra de politiske partier ved en dronningerunde. Herefter opfordrer hun partilederen med flest mandater bag sig til at danne regering.

* På hvilken måde repræsenterer dronningen Danmark?

Det er dronningen, der primært tager imod, når udenlandske statsoverhoveder aflægger Danmark officielt besøg.

Hun er som udgangspunkt også den primære repræsentant for Danmark, når en dansk delegation er på officielt besøg i udlandet.

* Hvornår har befolkningen mulighed for at møde dronning Margrethe?

Det er dronningens pligt at være et samlingspunkt.

Derfor holder hun hvert år nytårstale. Hun tager imod invitationer til jubilæer, indvielser og andre højtideligheder.

Og jævnligt holder dronning Margrethe offentlig audiens. Det foregår på Christiansborg Slot. Her kan borgere møde op for at takke for eksempelvis tildeling af fortjenstmedaljer.

* Hvem er dronningen protektor for?

Dronningen er protektor for en lang række institutioner og foreninger. Hun besøger dem ved særlige lejligheder, og hun følger deres arbejde.

Formålet med protektionerne er at støtte op om foreningernes arbejde og udbrede kendskabet til dem i befolkningen.

Af dronningens protektioner kan nævnes: Kræftens Bekæmpelse, Dyrenes Beskyttelse, Moesgård Museum og Danmarks Idrætsforbund.

* Og hvor får dronningen sine penge fra?

På hvert års finanslov afsættes et beløb til dronningen og kongehusets administration, drift, personale og ejendomme. Beløbet kaldes "statsydelse" og har de senere år ligget på cirka 80-85 millioner kroner årligt.

Kilder: Kongehuset, Ritzau.