FAKTA: Hovedpunkter i Instrukskommissionens rapport

* Instrukskommissionen har fundet, at der er grundlag for, at det offentlige forsøger at gøre et disciplinært ansvar gældende over for fem embedsmænd.

* Tre af de fem embedsmænd kommer fra Udlændinge- og integrationsministeriet. Det var herfra Inger Støjberg pressede på for at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig.

* To af medarbejdere kommer fra Udlændingestyrelsen, som i praksis udførte en ulovlige administration med at adskille parrene.

* I Udlændinge- og Integrationsministeriet mener Instrukskommissionen, at Lykke Sørensen, Jesper Gori og Line Skytte Mørk Hansen kan drages til ansvar.

* Lykke Sørensen var dengang afdelingschef i ministeriet og deltog i møder med Inger Støjberg og daværende departementschef Uffe Toudal Pedersen. Her burde hun have været bremseklods for den ulovlige praksis, fremgår det af kommissionens beretning.

* Ifølge Instrukskommissionen har Lykke Sørensen "forsømt sine tjenstlige pligter" ved at have "forholdt sig passivt", mens størstedelen af parrene blev adskilt. Heller ikke i den efterfølgende periode gjorde Lykke Sørensen ifølge kommissionen "fornødne tiltag for at bringe den ulovlige tilstand til ophør".

* Lykke Sørensen burde i stedet have "presset yderligere på" i forhold til daværende departementschef Uffe Toudal Pedersen og Inger Støjberg. Hun burde have tilkendegivet, at hun ikke ville medvirke til at iværksætte ordningen. Derudover kunne en skriftlig advarsel fra Lykke Sørensen "have været egnet til at lægge et yderligere betydeligt pres på Inger Støjberg", skriver kommissionen.

* Kontorchef i Udlændingeministeriet Jesper Gori kan ifølge Instrukskommissionen også drages til ansvar. Sammen med Lykke Sørensen har han ifølge kommissionen medvirket til at give "urigtige oplysninger" til Folketinget og Ombudsmanden om sagen. Folketinget og Ombudsmanden har blandt andet til opgave at kontrollere regeringen og har derfor brug for korrekte oplysninger fra embedsmændene i ministerierne.

* I Udlændinge- og Integrationsministeriet får den hjemsendte afdelingschef Line Skytte Mørk Hansen desuden hård kritik. Hun var den person i ministeriet, der ringede til Udlændingestyrelsen og bad styrelsen adskille parrene, hvilket var ulovligt.

* Ifølge Instrukskommissionen deltog Line Skytte Mørk Hansen dermed "aktivt i at instruere Udlændingestyrelsen i at iværksætte en administration". En administration som hun ifølge kommissionen "må have indset var ulovlig".

* Ifølge Instrukskommissionen burde Line Skytte Mørk Hansen have "advaret sin overordnede, have sagt klart fra og søgt at forhindre, at den klart ulovlige beslutning, som var udtrykt i pressemeddelelsen, blev efterlevet".

* Kommissionen fremhæver også, at Line Skytte Mørk Hansen efterfølgende ikke "gjorde nogen bestræbelser for at få bragt den ulovlige tilstand til ophør". Tværtimod deltog hun fortsat "aktivt i at fastholde instruksen over for Udlændingestyrelsen".

* I Udlændingestyrelsen har man ansvaret for i praksis at udføre instrukserne fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Her er der ifølge Instrukskommissionen grundlag for at drage embedsmændene Lene Linnea Vejrum og Ditte Kruse Dankert til ansvar.

* Ifølge kommissionen advarede hverken Lene Linnea Vejrum eller Ditte Kruse Dankert deres overordnede "eller sagde klart fra over for den klart ulovlige instruks af 10. februar 2016".

* Ifølge kommissionen iværksatte Lene Linnea Vejrum og Ditte Kruse Dankert tværtimod den ulovlige administration "der indebar intensive indgreb i en sårbar persongruppes grundlæggende rettigheder og ligeledes indebar en risiko for, at adskillelserne kunne medføre alvorlige skadevirkninger for de berørte personer".

* De undlod også begge at bringe den ulovlige tilstand til ophør. Og de genoptog heller ikke behandlingen af sagerne, da ministeriet i mail gjorde det klart, at der kunne gøres undtagelser fra kravet om adskillelse.

Kilder: Instrukskommissionen, Justitsministeriet